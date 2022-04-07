Дюжина южноуральцев, укравших у страховых компаний больше 7 миллионов рублей, предстанут перед судом

В Челябинской области направили в суд уголовное дело в отношении 12 автоподставщиков, похитивших свыше 7 миллионов рублей у страховых компаний.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 жителей региона, обвиняемых в совершении мошенничества в сфере страхования.
По версии следствия в 2016-2018 годах южноуральцы инсценировали 19 дорожно-транспортных происшествий. После инсценировки они регистрировали аварии и обращались в страховые компании за возмещением ущерба. Всего у четырех участников рынка страхования аферисты похитили свыше 7 миллионов рублей
Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.
Челябинск, Виктор Елисеев
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