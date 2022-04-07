Экс-руководитель аппарата южноуральских омбудсменов предстанет перед судом за присвоение премий подчиненных

В Челябинске в суд направили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями бывшим руководителем аппарата уполномоченных.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя объединенного аппарата уполномоченного по правам человека, детского омбудсмена и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Татьяны Осиповой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
Напомним, в феврале этого года у чиновницы в кабинете прошли обыски. В марте она подала в отставку.
По версии следствия в 2021 году Осипова, злоупотребляя своими служебными полномочиями, получила от 4 подчиненных работников часть полученных ими премий. В общей сложности чиновница присвоила 97 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия челябинка полностью признала вину и возместила причиненный ущерб.
Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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