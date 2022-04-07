Челябинский «Трактор» проиграл в первой домашней встрече полуфинала Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» потерпел поражение от «Металлурга» – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», третий матч полуфинальной серии «Трактор» и «Металлург» начали спокойно. В основном, борьба сосредоточилась в центральной зоне, хотя время от времени команды пробовали друг друга на прочность. Но в эти редкие моменты вратари соперников были на высоте. В итоге в первом периоде счет так и не был открыт.

Во втором периоде игра пошла повеселее. На 22-й минуте встречи магнитогорцы остались в меньшинстве, и хозяева воспользовались ситуацией. На 23-й минуте Лоуренс Пилут бросил от синей линии, и Никита Тертышный вовремя подставил клюшку, переправив шайбу в ворота Василия Кошечкина – 1:0, «черно-белые» открывают счет.

После этого клубы продолжали обмениваться атаками, но оба голкипера справлялись с острыми ситуациями. Тем более, что их было не так уж и много. На 34-й минуте встречи в меньшинстве остались «черно-белые», и «Металлург» обрушился на ворота Романа Вилла. Но и на этот раз челябинцы выстояли. На второй перерыв команды отправились при минимальном преимуществе «Трактора».

С началом заключительной двадцатиминутки матча гости усилили давление на ворота челябинцев, но Роман Вилл сохранял надежность. И все-таки упорство хоккеистов «Магнитки» принесло столь желанный им результат: на 49-й минуте Илья Николаев отдал пас Ярославу Хабарову, и тот мощным броском от синей линии поразил ворота «черно-белых», пока Архип Неколенко перекрывал обзор Роману Виллу – 1:1.

А уже через минуту магнитогорцы вышли вперед: Филипп Майе прошел по центру в зону челябинцев и скинул шайбу Николаю Голдобину, который, обойдя защитника «Трактора», отправил ее у дальний от вратаря угол ворот – 2:1 в пользу магнитогорцев.

Теперь отыгрываться нужно было «Трактору». Но гости ушли в плотную оборону, изредка выбираясь в контратаки.

На 58-й минуте встречи Роман Вилл покинул ворота «черно-белых», уступив место шестому полевому игроку. Однако магнитогорцы связали действия хозяев, не позволяя бросить по воротам. Лишь на 60-й минуте матча Артему Блажиевскому удалось бросить по воротам, но на месте был Василий Кошечкин. Не удалась челябинцам и вторая попытка поразить ворота соперника.

Итог – 1:2, домашнее поражение «Трактора». И «Металлург» вновь выходит вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина – 2:1.

Следующий матч серии состоится 9 апреля в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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