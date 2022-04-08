Банк России может снизить ключевую ставку в ближайшее время – такому выводу пришли эксперты Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области, проанализировав текущую ситуацию и возможные варианты развития событий.

Как уже сообщал «Новый День», Центробанк 28 февраля повысил ключевую ставку до рекордных 20% на фоне ужесточения антироссийских санкций. Такая ставка действовала до 2015 года и теперь должна была поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания.

«При таком уровне ставки, развитие экономики приостанавливается. Инфляция сдерживается, но страдает бизнес, поскольку слишком дорого кредитоваться и в дальнейшем это повлечет массовое банкротство, – отмечают в КСП. – Резкое повышение ставки – это как «шоковая терапия», ее цель снизить негативный эффект от санкций. Сейчас ситуация начинает стабилизироваться, а курс рубля укрепляется».

Аналогичная ситуация была в 2014 году: Центральный банк повышал ставку до рекордных в то время 17%, но через два месяца снизил.

Еще один фактор: при столь высокой ключевой ставке выгоднее сберегать, чем тратить.

«В настоящее время ставки по депозитам самые выгодные, но чем банкам обеспечивать такую доходность, если кредиты не берут, да и сами банки теперь неохотно их выдают, и тщательнее анализируют платежеспособность потенциальных заемщиков, в итоге наблюдается серьезный дисбаланс в количестве открываемых депозитов и выдаваемых кредитов, – отмечают эксперты. – Безусловно, на какое-то время банки прибегнут к своим резервам, используя прибыль прошлых лет, чтобы обеспечить выплату процентов по депозитам».

Напомним, для поддержки кредитных учреждений Банк России внес послабления в механизм резервирования банков, и теперь резервов можно создавать меньше. Отсюда больше ликвидности, которую можно тратить на оплату «кассового разрыва» между низким приходом по кредитным платежам и финансированием высоких процентов по депозитам. Этих инструментов должно хватить на какое-то время, но потом ситуация ухудшится.

Аналитики подчеркивают: сегодня самые выгодные ставки предлагаются по коротким депозитам, со сроками не более 3-х месяцев. И это косвенно указывает на то, что банки также ожидают снижения ключевой ставки, и как следствие, ставок по депозитам и кредитам.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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