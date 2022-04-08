Челябинцы обвинили во лжи чиновников, заявивших о ликвидации несанкционированного скотомогильника

В Челябинске разгорается скандал вокруг свалки с останками животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минэкологии Челябинской области отчитались о ликвидации несанкционированной свалки у озера Смолино в областном центре. Однако горожане заявляют, что обстановка в «нехорошем» месте не изменилась.

Напомним, на незаконное складирование мусора 5 апреля наткнулся владелец одного из садовых участков СНТ «Полет-2». В овраге он смог различить не только строительные отходы и гнилые фрукты, но и множество костей животных. А над самим местом стоял ужасающий смрад. Челябинец привлек внимание общественников-экоактивистов и СМИ. Дальше события развивались почти молниеносно.

По словам горожан, утром 7 апреля (на следующий день после публикаций в прессе) к свалке подогнали технику. Но вместо того, чтобы убрать мусор и останки животных, отходы просто сгребли в яму, присыпав ее снегом и непригодными стройматериалами. Экоактивисты обеспокоены тем, что гниющие останки могут заразить грунтовые воды и воду, впадающую в Смолино.

При этом общественники подчеркивают, что останки животных ни в коем случае нельзя закапывать в землю.

Между тем, в региональном министерстве экологии уже успели отчитаться о ликвидации несанкционированной свалки. «Специалисты регионального государственного экологического надзора Министерства экологии Челябинской области незамедлительно выехали на место. В ходе проверки было выявлено складирование строительного мусора, отработанных автомобильных шин, а также останков животного происхождения. По данному факту проведены контрольно-надзорные мероприятия, установлен собственник земельного участка. После выезда специалистов министерства экологии региона и природоохранной прокуратуры отходы были оперативно вывезены с территории неустановленными лицами», – сообщили чиновники в официальном телеграм-канале ведомства, сопроводив отчет видеороликом.

Однако челябинцы настаивают: свалку и не думали ликвидировать. В социальных сетях опубликовано видео, автор которого проходит по самой свалке уже после рапорта минэкологии. По словам мужчины, на месте свалки практически ничего не изменилось. «Никого здесь не было, – рассуждает автор за кадром видео. – Кости как были, так и есть, никто их не закапывал. Папки с документами. Яблоки уже подтаяли. Вот цветники здесь были, металлолом собрали».

Челябинец предположил, что на «министерском» видео может быть запечатлен участок, непосредственно прилегающий к свалке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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