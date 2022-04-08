Российские инвесторы не хотят вкладываться в коммерческую недвижимость

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость (в том числе – торговые центры и склады) в России по результатам 2022 года может стать минимальным с 2009 года. Об этом пишет телеграм-канал «Свободна касса» со ссылкой на прогноз CBRE.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прогноз раскрывает два сценария развития события в текущем году: негативный и оптимистичный.

Негативный исходит из дальнейшей эскалации международной напряженности и роста неопределенности. В таком случае, по мнению аналитиков, на покупку бизнес-центров, торговых комплексов, складов и гостиниц в России будут готовы потратить не больше 100 миллиардов рублей. Это меньше годовых инвестиций в 2010-2021 годах. Еще ниже уровень вложений был лишь в 2009 года, когда он был равен 51 миллиарду рублей.

Оптимистичный сценарий опирается на возможное снижение неопределенности во втором полугодии 2022 года. В этом случае в российскую коммерческую недвижимость могут инвестировать до140 миллиардов рублей.

Пока на приобретение коммерческой недвижимости в России инвесторы потратили 40 миллиардов рублей. Это данные первого квартала 2022 года, включающие также сделки, перенесенные с предыдущего периода. И этот сегмент недвижимости продолжает терять привлекательность.

Так, по информации Knight Frank, на данный момент о временной приостановке деятельности в России объявили 160 зарубежных компаний. Если они примут решение об окончательном уходе, торговые центры потеряют до 70% выручки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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