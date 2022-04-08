У жительницы Озерска в муниципальной организации вытащили из кошелька больше 100 тысяч рублей

Сотрудница муниципального предприятия стащила из кошелька клиентки 101 тысячу рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полиция Озерска завершила расследование уголовного дела о краже в муниципальном учреждении.

Из материалов уголовного дела следует, что в дежурную часть УМВД обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что потеряла кошелек со значительной суммой – 101 тысяча рублей. В дальнейшем озерчанка сообщила, что кошелек нашли работники муниципальной организации и передали ей, но денег в нем не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, при каких обстоятельствах пропали деньги. Оставленный без присмотра кошелек в фойе муниципального предприятия нашла одна из посетительниц. Она передала находку сотруднице организации. Та положила кошелек в шкаф, находящийся в служебном помещении, а на следующий день, пересчитав купюры, забрала 101 тысячу рублей. Кошелек, с оставшимися деньгами, дисконтными и банковскими картами 60-летняя сотрудница передала ответственному от руководства. Предприятие связалось с владелицей и вернуло портмоне.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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