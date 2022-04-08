Прокуратура потребовала принять дополнительные меры для обеспечения пожарной безопасности южноуральских лесов

Прокуратура объявила предостережения о необходимости принятия дополнительных мер к обеспечению противопожарных мер в лесах Челябинской области в 2022 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с 1 апреля на территории региона объявлен пожароопасный сезон.

«Учитывая сложившуюся в 2021 году на территории области обстановку с пожарами, а также имевшие место крупные лесные пожары, непринятие мер к обеспечению готовности сил и средств к началу пожароопасного сезона 2022 года на территориях лесничеств, Челябинской природоохранной прокуратурой объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона о пожарной безопасности в лесах и необходимости принятия дополнительных мер к обеспечению готовности сил и средств в период пожароопасного сезона».

Предостережения объявлены заместителю руководителя главного управления лесами Челябинской области, директору ФГБУ науки Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии Уральского отделения Российской академии наук, директору национального парка «Таганай», руководителям ОБУ «Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области», ЧОБУ «Чебаркульский лесхоз», ЧОБУ Аргаяшский лесхоз», ЧОБУ «Красноармейский лесхоз» о недопустимости нарушения

Также прокуратура предупредила 9 глав районов и городов области о недопустимости нарушения закона о пожарной безопасности в лесах и необходимости принятия со дня схода снежного покрова дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности, противопожарному обустройству территорий общего пользования земельных участков, граничащих с лесным фондом.

Напомним, в 2021 году на территории Челябинской области произошло 1 тысяча 152 лесных пожара на площади 43 тысячи 545,37 гектара, в том числе на землях лесного фонда 1 тысяча 86 пожаров на площади 41 тысяча 410,36 гектара. Наиболее сложной была обстановка в Карталинском, Кунашакском, Красноармейском и Октябрьском районах. На эти территории пришлось 86% общей площади лесных пожаров.

После этого в регионе приняли решение объявить пожароопасный сезон в области раньше – 1 апреля 2022 года (в прошлом году он был объявлен 10 апреля).

Челябинск, Виктор Елисеев

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