Школьников в Челябинской области отправили на дистант из-за протекающей крыши

Учащихся школы в Кунашакском районе распустили по домам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родительский комитет Куяшской средней общеобразовательной школы обратился к прокурору Кунашакского района с просьбой решить проблему затопления их школы. Об этом сообщает интернет-сообщество «Тюльпан.ку».

«31 марта школьников распустили по домам, так как невозможно проводить уроки в таком сыром здании. 6 апреля возобновили занятия для 8-11 классов. Далеко не у всех семей есть возможность обеспечить дистанционное обучение ввиду отсутствия необходимой техники и/или интернета, пояснили родители. Необходим капитальный ремонт кровли, крыша протекает с 2016 года», – рассказали южноуральцы.

Власти района проблему признают. «Действительно, здание Куяшской средней школы нуждается в ремонте, – сообщили в пресс-службе муниципалитета. – Администрация района в 2021 году приняла решение о реконструкции кровли и ремонта фасада, вентиляционной и канализационной систем. Подготовлен соответствующий пакет документов, который в данный момент проходит госэкспертизу. После получения положительного заключения, предположительно в мае 2022 года, будут осуществлены все запланированные работы. На данный момент на первом этаже здания учатся школьники 8-11 классов, учащиеся 1-7 классов находятся на дистанционном обучении».

В четверг, 7 апреля, в классах учебного заведения установили тепловые пушки для сушки помещения. На крыше уложили пленку и доски.

Челябинск, Виктор Елисеев

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