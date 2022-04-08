В Челябинске ограничат движение по магистрали в районе железнодорожного вокзала

Челябинских водителей предупредили об ограничении движения в районе железнодорожного вокзала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска, в областном центре начинается ремонт дороги по улице Разина от Торговой до транспортной развязки на улице Доватора.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядной организации предстоит заменить верхний слой дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах, бетонные бортовые камни, восстановить газон по слою растительного грунта и дождеприемные люки, нанести дорожную разметку.

В субботу, 9 апреля, подрядчик начинает демонтаж бетонных бортовых камней с перекрытием движения на крайней правой полосе.

Водителей просят планировать свои маршруты.

Срок окончания всех работ на объекте – 20 августа 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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