В центре Челябинска пассажирский автобус врезался в столб

В Челябинске автобус городского перевозчика врезался в столб.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром 9 апреля рядом с домом №89 на проспекте Ленина.
Автобус, следовавший по маршруту №4, въехал в столб. К счастью, пассажиров в этот момент в салоне не было.
Автомобиль получил в результате ДТП серьезные повреждения. По предварительной информации, женщина – водитель автобуса не справилась с управлениемм. Как уточнили в ГИБДД, сама она не пострадала.
Полиция выясняет подробности ДТП.
Челябинск, Виктор Елисеев
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