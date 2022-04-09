«Магнитка» уходит в отрыв в полуфинале Кубка Гагарина

«Трактор» потерпел второе поражение подряд в полуфинале Кубка Гагарина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинский «Трактор» на своем поле крупно проиграл «Металлургу» из Магнитогорска в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина – 0:6.

Челябинцы бодро начали матч и могли первыми открыть счет. Виталий Кравцов после ошибки игроков «Металлурга» вышел один на один с Василием Кошечкиным, но его бросок угодил в каркас ворот. Зато магнитогорцы реализовали правило «не забиваешь ты – забивают тебе»: на 10-й минуте Денис Зернов с передачи Максима Карпова поразил ворота челябинцев – 1:0, гости повели в счете.

Хозяева бросились отыгрываться, но удача отвернулась от них. На 14-й минуте матча Николай Голдобин замкнул передачу Филиппа Майе – 2:0 в пользу «Магнитки». На этом голевой период не закончился: на 19-й минуте Брендан Лайпсик ворвался в зону челябинцев и расстрелял ворота Романа Вилла – 3:0 в пользу «Металлурга», и с этим счетом команды уходят на перерыв.

Во второй двадцатиминутке хозяева увеличили давление на ворота гостей, но Василий Кошечкин справлялся со всеми атаками хозяев. Увлекшись атаками, челябинцы пропустили выпад магнитогорцев: на 36-й минуте Филипп Майе увеличивает преимущество «лис» до четырех шайб.

Третий период продолжался при подавляющем преимуществе гостей. И уже на 44-й минуте встречи Линус Виделль увеличил счет до неприличного 0:5.

Точку поставил Брендан Лайпсик на 53-й минуте – 6:0 в пользу магнитогорцев.

«Трактор» терпит второе поражение на домашнем корте. И при счете 3:1 в пользу «Магнитки» противостояние снова перемещается на домашний стадион «Металлурга». Следующий матч состоится 11 апреля. Команды играют до четырех побед.

Челябинск, Виктор Елисеев

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