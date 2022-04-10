В Челябинске вернутся к обособлению трамвайных путей

Власти Челябинской области вновь займутся обособлением трамвайных путей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в ближайшее время челябинцам представят проект обособления трамвайных путей, разработанный совместно министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и региональным управлением ГИБДД. Об этом заявил замглавы миндортранса Александр Егоров.

Напомним, работы по ограждению трамвайных путей от автомобилистов начались в 2021 году вызвав бурные протесты среди водителей автотранспорта. В конце января этого года начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков поручил ГИБДД разобраться в ситуации: оказалось, что инициатива не была согласована с ведомством, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения. А сами работы были приостановлены.

На сей раз, как рассказал Егоров на этой неделе радиостанции «КП-Челябинск», проект обособления трамвайных путей готовится совместно с ГАИ. От идеи не стали отказываться в свете реализации проекта строительства метротрама: метротрамваи слишком дороги, чтобы простаивать в пробках, а уж тем более попадать в аварии. А потому необходимо исключить возможность выезда посторонних транспортных средств на рельсы, чем грешат челябинские водители, пытающиеся объехать пробку по трамвайным путям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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