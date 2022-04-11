На предприятиях Южного Урала резко сократилось число вакансий

Работодатели Челябинской области не торопятся подавать заявки на сотрудников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, на 6 апреля в регионе официально зарегистрировано 17 тысяч 296 тысяч безработных.

Это на 181 человека меньше, чем 24 февраля этого года, но на 747 человек больше, чем было 23 марта. Таким образом, за последние 10 дней число безработных выросло на Южном Урале на 4,5%.

Кроме того, с 24 февраля по 6 апреля неуклонно сокращается число вакансий, заявленных работодателями. За месяц с небольшим их количество снизилось на 2 тысяч 646 заявок, это 8,3% от общего числа поданных вакансий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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