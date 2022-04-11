В Челябинской области взлетели продажи премиальных авто с пробегом

Продажи премиальных автомобилей с пробегом существенно выросли на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в I квартале 2022 года в России автомобили премиальных брендов в возрасте до трех лет продавались на 22,8% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. В Челябинской области продажи таких авто увеличились за год на 29,9%. К такому выводу эксперты сервиса «Авито Авто» пришли на основе анализа статистики продаж.

Средняя цена таких машин в регионе при этом выросла по сравнению с первым кварталом предыдущего года на 36,7% и достигла 4 миллионов 950 тысяч рублей. По России в целом средняя стоимость автомобилей премиального сегмента в возрасте до 3 лет равнялась 4 миллионам 937 тысячам рублей – на 43,6% больше, чем в прошлом году.

«В условиях сокращения предложения на рынке новых автомобилей и роста цен, машины в возрасте до 3 лет могут рассматриваться покупателями как прямая альтернатива новым, – отмечают аналитики. – Среди регионов с наиболее высоким спросом на автомобили премиального сегмента – Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Ростовская область. В абсолютных цифрах в этих регионах было реализовано наибольшее количество премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет».

В столичной агломерации на долю премиум-авто пришлось 2,87% продаж на рынке автомобилей с пробегом, на долю Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 2,51%, Краснодарского края – 1,22%. В Челябинской области доля подержанных VIP-автомобилей в продажах на рынке машин с пробегом составила в I квартале 2022 года 0,52%.

В рейтинге наиболее востребованных премиум-моделей с пробегом первое место в целом по России занимает Mercedes-Benz E-класса (на долю модели приходится 6,25% от всех продаж в сегменте).

На второй строчке – BMW 5 серии с долей в сегменте в 4,14%, на третьей – BMW 3 серии (4,07%). Замыкают пятерку лидеров модели Lexus RX и BMW X5 с долями 3,96% и 2,89% соответственно.

Все перечисленные модели в I квартале 2022 года прибавили в цене на рынке автомобилей с пробегом. Заметнее всего выросла средняя цена BMW 5 серии в возрасте до 3-х лет – на 47% за год.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»