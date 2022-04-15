Южноуральский поселок несколько дней живет без воды

Поселок в Челябинской области третий день живет почти без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальная авария произошла в поселке Красногорский Еманжелинского района. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

По словам южноуральцев, перебои с водоснабжением начались 12 апреля. Вечером в четверг, 14 апреля, воду отключили совсем.

«Поселок остался без водоснабжения, в связи с этим закрыли все детские сады – со слов воспитателей, по распоряжению Роспотребнадзора. Почему в данной ситуации не организован подвоз воды в детские сады, непонятно, – пишет в соцсетях одна из жительниц. – Помимо того, что люди испытывают сложности в связи с отсутствием водоснабжения в домах, им теперь еще и некуда девать детей».

Проблемы с водоснабжением – не новость для поселка. «Последние три года половина поселка получала зловонную воду, приедут челябинские проверки, дадут пинка местной управе, те: «Дайте деньги, мы сделаем». По итогу власть меняется, а вода прежняя. Прошло три года, все-таки сделали, радуйтесь. Но только не в Красногорском. Они так нас подключили к новой скважине, что и вторая, и первая половина поселка остались без воды», – возмущаются посельчане.

В администрации Еманжелинского района сообщили, что без водоснабжения 10 тысяч жителей поселка остались из-за крупной аварии на водоводе, которая произошла вечером 14 апреля. Хотя не исключено, что первые повреждения появились еще 12 апреля, отмечают местные власти. К утру аварию устранили и начали наполнять резервуары, но порыв произошел в другом месте.

К концу дня пятницы, 15 апреля, аварию надеются устранить и возобновить подачу воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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