В Челябинске возбудили уголовное дело об обмане клиентов автосалонов на 28 миллионов рублей

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников челябинских автосалонов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске задержали по подозрению в мошенничестве девять сотрудников автосалонов города.

Продавцы двух дилерских центров разработали схему обогащения за счет своих клиентов. Он размещали объявления о продаже автомобилей по ценам, существенно ниже рыночных. Клюнувшим на объявление покупателям предлагали внести первоначальный взнос или передать старую машины в рамках акции трейд-ин.

После этого к делу подключались представители кредитного отдела, заявляя, что скидку предоставляет банк в рамках специальной программы кредитования. При этом ставка по кредиту, уверяли они, будет крайне привлекательной: не более 4,9% годовых.

Правда, сумму в кредитном договоре почему-то предлагали указать выше оговаривавшейся, убеждая, что разницу клиенты получат обратно после рассмотрения заявки.

А дальше начиналось подписание документов, которое затягивали до тех пор, пока клиент не терял бдительность. Утомленные покупатели уже не слишком обращали внимание на то, что подписывал. В результате, как уточнили представители ГУ МВД по Челябинской области, он получал автомобиль другой марки по завышенной цене. При этом в подписанном уже им договоре отдельно оговаривалось, что предоплата или сданная им машина не возвращаются, а в случае отказа от покупки продавец удерживает 10% от ее стоимости.

Всего на удочку аферистов попались 119 южноуральцев. Сумма ущерба составила 28 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Челябинск, Виктор Елисеев

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