В Челябинске опять покушаются на городской бор и «торпедируют» транспортную реформу

В Челябинске вновь заговорили о расширении дороги вдоль городского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Общественная палата Челябинской области предложила расширить проезжую часть по улице Худякова. Инициативу высказали в ходе совместного заседания комиссий палаты по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству и комиссии по экологии, охране окружающей среды и сельскому хозяйству, состоявшегося 14 апреля.

В качестве главного аргумента общественники предъявили результаты достаточно спорного социологического опроса.

Напомним, к идее очередного расширения дороги, идущей вдоль Челябинского городского бора, в областном центре обращались уже не раз. И даже уже реализовали подобные предложения, аргументируя необходимостью избавиться от автомобильных пробок, появившихся в районе плотины Шершневского водохранилища после масштабного жилищного строительства на северо-западе Челябинска.

Эффект от такого расширения оказался мизерным. Через несколько лет после нашумевшей «дорожной революции» автомобили вновь встали в пробку на улице Худякова. Причина – увеличение трафика уже за счет жителей нескольких микрорайонов, появившихся на территории граничащего с Челябинском Сосновского района. Многие жители областного центра переехали за город, привлеченные более низкими ценами на недвижимость и обещаниями строительства нормальной инфраструктуры. Но обещания так и остались обещаниями.

Следует отметить, что против активного строительства этих поселков долгое время выступала именно Общественная палата Челябинской области. Высказывалось беспокойство ростом антропогенной нагрузки на Шершневское водохранилище, иногда общественники не стеснялись даже говорить об угрозе экологической катастрофы. Категорическим противником застройки берегов Шершневского водохранилища был многолетний председатель региональной общественной палаты Вячеслав Скворцов.

Однако на вчерашнем заседании г-н Скворцов, возглавляющий ныне одну из комиссий, озвучил совершенно иную точку зрения. «По схеме территориального планирования за пределами города Челябинска будет развернуто строительство, и население жителей загородных поселков составит около 400 тысяч человек, в то время как сегодня там проживает около 50 тысяч южноуральцев. Граждане уже испытывают огромное затруднение при въезде в город, особенно в утренние и вечерние часы. Люди проводят в пробках большое количество времени. Однозначно нужно решать вопрос с изменением схемы размещения дорог, иначе жители загородных поселков просто не смогут въехать в Челябинск. Сегодня нам важно найти пути решения вопроса как обеспечить движение транспорта с загородной территории. Думаю, продолжение строительства загородных поселков практически невозможно, если мы не решим вопрос транспортной развязки», – заявил он.

Высказывает озабоченность и действующий председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. «Ежедневно тысячи горожан попадают в многокилометровый затор на улице Худякова, опаздывают в школы и детские сады, на работу. Вместе с тем наносится непоправимый урон Челябинскому городскому бору. Все видят проблему, но никто не спешит ее решать. Дальше это продолжаться не может. Последние годы активно застраиваются новые микрорайоны на северо-западе и в западном направлении, развиваются пригородные поселки. Все же понимают, что с каждым днем автомобильный трафик растет, и к каким последствиям это может привести, если не начать принимать меры уже сегодня», – заявил общественник.

Для подкрепления идеи расширения улицы Худякова общественная палата и решила обратиться к социологам. «Опрос касался отношения жителей города к расширению улицы Худякова, и проводился он в шести микрорайонах города, которые соприкасаются с проблемным участком дороги. Тема весьма животрепещущая, потому что затрагивает границы зеленого фонда, – признался руководитель исследовательского центра «МарС» Иван Полукаров. – Исследование было организованно максимально прозрачно, оно проходило на платформе «Открытая социология». Эта платформа позволяет в режиме реального времени следить за проведением опроса. На платформе мы можем видеть карту Челябинска, где именно проводился опрос, а также прослушивать аудио ответы респондентов».

Впрочем, чтобы узнать, чьим мнением интересовались социологи, достаточно взглянуть на перечень микрорайонов, где проходил опрос. Оказывается, из шести микрорайонов к Челябинску имеют лишь два – «Тополиная аллея» и «Ньютон». Остальные – «Вишневая горка», «Залесье», «Белый хутор», «Привилегия» – не относятся к территории Челябинска, они расположены в Сосновском районе.

Интересно и то, что в опросе приняли участие всего 800 респондентов – число, вряд ли способное претендовать на сколь-нибудь адекватное отражение позиции жителей города-миллионника. К тому же, челябинцев среди них – ровно половина, остальные 50% – жители Сосновского района.

Что же показал опрос? 33% его участников (264 человека) практически каждый день проезжают по улице Худякова через городской бор между плотиной и улицей Лесопарковой, 10,9% (88 человек) – каждый будний день, кроме выходных, 22,5% (180 человек) – передвигаются несколько раз в неделю, 27,5% (220 человек) – используют эту улицу раз в неделю и реже.

При этом 62,6% (501 человек) передвигаются на личном автомобиле, на автобусе ездят 7,9% (63 человека) граждан, в маршрутном такси – 25,3% (203 человека).

На самый главный вопрос: следует ли пожертвовать частью деревьев реликтового бора ради удобства их передвижения, – последовали следующие ответы. 59% респондентов (472 человека) поддерживают проект при условии компенсационной высадки вырубленных деревьев, 17,3% (139 человек) – поддерживают вне зависимости от того, будут компенсационные высадки или нет, 21,8% (175 человек) – не поддерживают ни при каких условиях.

Опираясь на мнение именно такого количества участников опроса, Общественная палата Челябинской области и решила обратиться в мэрию Челябинска с просьбой рассмотреть возможности решения «пробочной» проблемы. Тем более, что и в самой мэрии, как оказалось, уже работают над проектом расширения улицы Худякова между плотиной и улицей Лесопарковой. Пока городские чиновники планируют добавить по одной полосе с каждой стороны, вырубив для этого 22 дерева. Разумеется, с последующей компенсационной высадкой. Причем, где будет эта высадка и в каком виде, традиционно не уточняется: не исключено, что где-то на другом конце Челябинска и саженцами типа «прутик».

Конечно, столь «щадящий» проект проблему не решит: предыдущее расширение было гораздо масштабнее и, напомним, эффект от него нивелировался буквально за 2-3 года. Да, и опыт других российских регионов и стран показывает: решить проблему пробок можно лишь снижением количества транспорта, а расширением дорог.

Кстати, о количестве транспорта: по сути, своим предложением общественники торпедируют транспортную реформу, реализуемую в настоящее время областными властями в Челябинской агломерации. Напомним, в планах регионального правительства – создание широкой сети маршрутов общественного транспорта в Челябинске и прилегающих к нему муниципальных образованиях (в том числе, Сосновском районе), которая позволит снизить использование жителями личного автотранспорта и, как следствие, сократит неблагоприятное воздействие на атмосферу. И транспортная реформа является одним из основных мероприятий федерального проекта «Чистый воздух», разработанного по инициативе президента России Владимира Путина.

Ведь совершенно ясно, что расширение дороги на Худякова приведет к тому, что жители новых микрорайонов Сосновского района и чуть менее новых Челябинска, вместо того чтобы пересесть на общественный транспорт, будут активнее продолжат пользоваться личным.

Дальнейшее развитие событий челябинцы уже наблюдали после «дорожной революции»: расширение дороги (и отсутствие на этом направлении общественного транспорта ввиду невостребованности маршрутов) приведет к росту числа личных автомобилей, которые через некоторое время вновь встанут в пробку.

Не стоит забывать и о еще одном нюансе, касающемся непосредственно жителей Сосновского района. Сколько бы новых полос ни появилось на улице Худякова, все они уткнутся в четыре полосы на плотине Шершневского водохранилища.

Конечно, проблему транспортной инфраструктуры в новых поселках решать необходимо. Но ширина дороги на улице Худякова к этому не имеет прямого отношения. Просто решать ее должны, прежде всего, власти Сосновского района за счет строительства новых подъездов к областному центру. А не власти Челябинска за счет сокращения территории Челябинского бора.

Кстати, хотелось бы напомнить, что в годы Великой Отечественной войны первый секретарь Челябинского обкома ВКП (б) Николай Патоличев отстоял городской бор, который по распоряжению первого заместителя председателя ГКО Молотова должен был пойти на древесину для номерного военного завода. Сегодняшние же «правители» города и области, наоборот, упорно пытаются извести памятник природы под всевозможными предлогами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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