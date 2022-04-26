Власти Челябинска получили право рубить деревья без разбора

Мэрия Челябинска решила развязать себе руки в борьбе с зелеными насаждениями. Для этого чиновники предложили депутатам городской Думы внести изменения в правила охраны и содержания зеленых насаждений. Сегодня, 26 апреля, муниципальный парламент принял соответствующий документ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представлявший проект постановления начальник городского управления экологии и природопользования Иван Кинев предложил скорректировать понятие «санитарная рубка», исключив из него слова: «больные», «угнетенные», «ослабленные». Это поможет избежать злоупотребления правом на санитарную рубку со стороны физических и юридических лиц, пояснил чиновник: теперь ей подлежат только сухостойные, усыхающие, буреломные и аварийные деревья и кустарники.

Но главное – мэрия предложила дополнить пункт 17 указанных правил, регламентирующий случаи допустимого сноса зеленых наслаждений. «В связи с важнейшей производственной необходимостью выполнения капитального ремонта объектов улично-дорожной сети по линии комитета дорожного хозяйства Челябинска предлагаем пункт 17 дополнить подпунктом 10 с новой целью сноса зеленых насаждений – обеспечение условий для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования в границах красных линий», – обратился к депутатам Иван Кинев.

Городская Дума пересмотрела и порядок компенсационной высадки деревьев. До настоящего времени правила требовали проводить высадку в том же районе, где вырубили зеленые насаждения, теперь их можно проводить на всей территории областного центра – там, где чиновники сочтут необходимым.

Изменения уже вызвали возмущение со стороны общественников-активистов. «До сегодняшнего дня такой «производственной необходимости» не существовало, – заявил известный правозащитник Владимир Казанцев. – При ремонте всегда старались максимально сохранить зеленые насаждения. Появился проект расширения Худякова, и к нему теперь предлагается сносить деревья без разбора, в пределах красных линий – границ дорог. Границы те гораздо шире, чем фактическое дорожное полотно».

Вызвала недоумение горожан и корректировка принципа компенсационных высадок. «Это то же самое, что при удалении зуба вам к ноге пришьют еще одну руку. Ходить неудобно, но зуб компенсирован», – иронизирует экоактивист.

Челябинск, Виктор Елисеев

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