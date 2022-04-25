«Вредительство за бюджетный счет»: челябинцы требуют, чтобы губернатор остановил проект, убивающий городской бор

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру передано обращение с требованием сохранить городской бор и запретить расширение идущей через этот бор дороги на улице Худякова.

Как уже сообщал «Новый День», в середине апреля Общественная палата Челябинской области предложила расширить проезжую часть, не справляющуюся с ростом трафика, вызванным активной застройкой северо-западной части города и пригородных поселков к западу от мегаполиса. Авторы инициативы сослались на общественное мнение, поддерживающее этот проект.

Правда, выяснилось, что в голосовании принимали участие всего 7 тысяч 779 человек, за расширение дороги и снос деревьев высказались менее 4 тысяч 800 человек, причем минимуму шестая часть требующих расширить трассу живет не в Челябинске. А Москве, Санкт-Петербурге, Белоруссии, Казахстане и Украине (и это только те, кого отследили журналисты).

Активисты движения «Горожане» в минувшие выходные собрали жителей Челябинска и Сосновского района, чтобы от них самих услышать, как они относятся к перспективе расширения улицы Худякова. На встречу пригласили и мэра областного центра Наталью Котову, но она, разумеется, не пришла. Зато те, кто пришли, высказались против проекта – проблема не в ширине дороги.

«Я считаю, что основная проблема пробок на Худякова – это недостаточная обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в Сосновском районе со стороны поселков на западном берегу Шершней, – отметила депутат Центрального района Челябинска Ирина Гладышева. – Жителям не хватает садиков, школ, кружков с допобразованием, медицинских учреждений. Отсутствуют рабочие места для людей, которые там проживают. Поэтому жилье в таких микрорайонах и поселках используется как перевалочный пункт для отдыха и сна, а вот за всеми остальными благами цивилизации в будни люди вынуждены ездить в Челябинск. Их путь в центр города пролегает через Худякова, так и возникают пробки.

Горожане заметили, что во время пандемии, когда занятия в школах отменяли и детей переводили на дистант, пробки с утра отсутствовали.

Сейчас в поселках на западном берегу Шершней проживает около 50 тысяч человек, а застройщики и власти планируют увеличить это количество до 400 тысяч. Расширение Худякова принципиально не улучшит ситуацию. Власти поставили не тот диагноз и лечат не ту болезнь. В текущей реальности им нужно думать и прилагать усилия в сторону развития челябинской агломерации, а не заниматься популизмом и откровенным вредительством за бюджетный счет».

Иными словами, проблему надо решать комплексно. Одно лишь расширение дороги ситуацию не улучшит, зато нанесет непоправимый вред памятнику природы, и без того задыхающемуся от антропогенной нагрузки.

«Первое расширение улицы было выполнено в 2011-2012 годах. После этого бор стал более подвержен антропогенной нагрузке и стал активно умирать. Никто ничего не компенсировал и ни одного дерева не было высажено, – говорит правозащитник Владимир Казанцев. – Такая же история нас ожидает сейчас.

Кроме того, лес – это не набор деревьев, это экосистема, которую законодатель считает основой безопасности человеческой жизни. Вопрос не в деревьях – вопрос в том, что даст это расширение дороги. Дорогу на теле плотины не расширить, равно как и участок улицы Худякова напротив магазина «Калибр».

Участники встречи выдвинули ряд требований к областным властям. Среди них: установить охранную зону городского бора, запретить многоэтажную застройку и расширение улицы Худякова, разработать комплексный план развития поселков, а также остановить многоэтажную застройку на территориях СК «Полет» и профилактория «Полет». Кроме того, предлагается установить вдоль дороги на улицы Худякова защитные экраны, чтобы уберечь бор от выхлопов автотранспорта.

«Надеемся, что губернатор их прочитает и внемлет этим требованиям», – резюмировал депутат Центрального района Елена Вахтина.

Отметим, что проект расширения улицы Худякова сейчас проходит госэкспертизу и должен быть представлен на совещании в мэрии 25 мая.

Челябинск, Оксана Азарова

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