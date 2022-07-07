Минэкологии: при расширении улицы Худякова могут задеть территорию Челябинского бора

Челябинцы обратились в прокуратуру с требованием проверить действия мэрии на нарушения природоохранного законодательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известный общественник Ярослав Щербаков направил соответствующее обращение в прокуратуру Челябинской области.

«Мэрией Челябинска сейчас объявлен конкурс на капремонт Худякова, а к конкурсной документации приложен проект, и к этому проекту есть вопросы, – отметил челябинец. – Несмотря на заверения властей о том, что бор не пострадает, у экологов есть сомнения. Как оказалось, есть они и у минэкологии».

Напомним, проектом предусмотрено расширение магистрали на улице Худякова, при этом дорога с обеих сторон граничит с памятником природы – Челябинским городским бором. В границах памятника природы и его охранной зоны запрещено строительство, в том числе дорог, напоминает общественник. И хотя практически всю охранную зону, опоясывающую бор, юридически уничтожили еще в 2011 году, границы самого памятника пока остаются.

И, как следует из письма регионального минэкологии, приложенного к конкурсной документации, ведомство не исключает, что в границы проекта реконструкции может попасть территория ООПТ «Челябинский городской бор».

«В целях получения точной информации о наличии (отсутствии) территории Памятника природы в границах Объекта необходимо доработать ситуационную схему проектируемого объекта в части нанесения на нее угловых точек Объекта, а также предоставить полный перечень координат угловых точек», – говорится в документе.

Между тем, проведение строительных работ в границах памятников природы запрещено, напоминает челябинец. В связи с этим он просит областную прокуратуру провести проверку по факту расширения улицы Худякова, чтобы выяснить, не затронет ли оно границы городского бора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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