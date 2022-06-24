Дискуссия окончена: власти Челябинска ищут подрядчика для расширения дороги через городской бор

Объявлены торги на ремонт улицы Худякова в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, комитет дорожного хозяйства администрации города приступил к поиску подрядчика для проведения капитального ремонта автодороги по улице Худякова на участке от Университетской набережной до улицы Татьяничевой. Конкурсная документация размещена сегодня, 24 июня, на портале zakupki.gov.ru.

В соответствии с техническим заданием исполнителю предстоит в течение двух дорожных сезонов 2022-2023 годов провести переустройство сетей водоснабжения, линий электропередач и связи, осуществить снос 22 деревьев (11 из которых, согласно заключениям, погибшие), проложить ливневую канализацию, расширить проезжую часть с последующим асфальтированием и нанесением горизонтальной разметки, установить светофоры и иные средства организации дорожного движения.

Начальная максимальная цена двухгодичного контракта – 330 млн 560 тыс рублей. Обязательное требование к исполнителю – наличие опыта исполненных контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог. Конкурсная документация включает в себя, в том числе, разработанный проект, имеющий положительное заключение государственной экспертизы.

На первом этапе будет произведена расчистка северной стороны улицы Худякова от поросли, снос деревьев и устройство опор наружного освещения по программе «Чистое небо». Далее подрядчик должен будет приступить к переустройству сетей, расширению проезжей части и устройству инженерных коммуникаций. На 2023 год намечено финальное благоустройство. Подробный график производства работ будет опубликован после подписания контракта.

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Напомним, в середине апреля Общественная палата Челябинской области предложила расширить проезжую часть, не справляющуюся с ростом трафика, вызванным активной застройкой северо-западной части города и пригородных поселков к западу от мегаполиса. Авторы инициативы сослались на общественное мнение, поддерживающее этот проект. В мэрии инициативу одобрили и очень быстро подготовили проект.

Инициатива чиновников и близких к ним общественников вызвала протест со стороны горожан, обеспокоенных очередной попыткой властей «помахать топором в городском бору». Оппоненты расширения магистрали уверены: проблемы пробок оно не решит, тем более что, согласно планам застройки, население территорий, которые мэрия собирается осчастливить реконструированной дорогой, в ближайшие годы может вырасти в 5 раз.

Эксперты заявили, что ширина Худякова в пределах бора вообще не влияет на пропускную и провозную способность и связь между центром и западными районами. Соответственно, любые действия по ее расширению абсолютно бессмысленны с транспортной точки зрения. А вот решение проблемы с обеспечением поселков на западном берегу Шершневского водохранилища общественным транспортом (которого сейчас практически нет) могло бы исправить ситуацию.

«Банальное расширение дороги можно отнести к имитации полезной деятельности, которая просто запутывает ситуацию, – заявил экономист Сергей Гордеев. – Такое решение никак не поможет жителям растущих кварталов северо-запада, ожидающих транспортных улучшений, а тем более – новостройкам на западном берегу Шершневского водохранилища, где добавляются и другие транспортные проблемы. Следствием будет бессмысленное расходование сотен миллионов бюджетных рублей при общем ухудшении ситуации».

Специалисты уверены, что решить подобные проблемы можно только полномасштабной реконструкцией и построением современных городских автомагистралей с соответствующим разделением потоков людей и транспорта на нескольких уровнях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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