Челябинский депутат заработал вчетверо больше Владимира Путина

Самый «скромный» депутат Госдумы от Челябинской области заработал больше всех коллег-земляков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обе палаты парламента России опубликовали информацию о доходах своих членов.

Самым богатым среди южноуральских парламентариев оказался член партии «Единая Россия» Владимир Павлов. Он заработал в 2021 году 44,3 миллиона рублей. Это более чем в четыре раза превышает доходы президента России Владимира Путина (10,2 миллиона рублей). Стоит отметить, что г-н Павлов – вероятно, самый скромный и незаметный из южноуральских думцев: за 7 месяцев работы в российском парламенте на его счету лишь одно выступление и ни одной законодательной инициативы.

На втором месте по уровню доходов – главный социалист Южного Урала, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Валерий Гартунг, получивший в прошлом году 30,9 миллиона рублей. Впрочем, на фоне заработка супруги (181,6 миллиона рублей) доходы г-на Гартунга, действительно, невысоки.

На третьем месте расположился коммунист Михаил Берулава, заработавший за год 13,4 миллиона рублей.

Далее следуют единоросс-магнитогорец Виталий Бахметьев (12,4 миллиона рублей) и «сокол Жириновского» Станислав Наумов (11,5 миллиона рублей).

За пределами первой пятерки расположилась группа депутатов-единороссов: Дмитрий Вяткин (8,9 миллиона рублей), Владимир Бурматов (5,7 миллиона рублей), Олег Голиков (5,07 миллиона рублей) и Олег Колесников (4,8 миллиона рублей).

Самые скромные доходы среди южноуральских парламентариев – у Яны Лантратовой (СРЗП, 3,6 миллиона рублей) и Максима Гулина («Новые люди», 1,8 миллиона рублей). Кстати, они же – самые молодые среди челябинских госдепов.

Что касается сенаторов, то Маргарита Павлова заработала в 2021 году 6,03 миллиона рублей, Олег Цепкин – 13,3 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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