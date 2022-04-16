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Суббота, 16 апреля 2022, 10:19 мск

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«Победа» отменила рейсы из Челябинска в Анапу до сентября

Авиаперевозчик заявил о приостановке рейсов в Анапу из девяти российских городов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе авиакомпании «Победы», приостановка продлится с июня по сентябрь 2022 года.

«В связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов, авиакомпания вносит вынужденную корректировку в расписание полетов: на период с июня по сентябрь 2022 года включительно отменены все рейсы в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска», – говорится в сообщении.

Клиентам отмененных рейсов автоматически оформляется полный возврат денег за авиабилеты, приобретенные на pobeda.aero.

Если билет был приобретен у стороннего агентства, для оформления возврата необходимо обратиться в это агентство.

Срок поступления денег зависит от условий банка держателя карты и обычно занимает до 7 дней, уточнили представители перевозчика.

Челябинск, Виктор Елисеев

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