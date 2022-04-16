10 тысяч южноуральцев остаются без воды пятый день

Южноуральский поселок остается без водоснабжения вопреки обещаниям властей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вода не вернулась в краны жителей поселка Красногорский вечером пятницы, 15 апреля, как обещали в администрации Еманжелинского района. Об этом жители поселка сообщают в социальных сетях.

Напомним, проблемы с водоснабжением поселка начались 12 апреля. Вечером 14 апреля вода полностью исчезла из кранов южноуральцев, а в детских садах предупредили, что работа учреждений приостанавливается из-за проблемы. Власти района объяснили возникшие проблемы порывом на водоводе, который обещали устранить к вечеру пятницы, 15 апреля.

Однако и сегодня, 16 апреля, проблема решена не была. Как выяснилось, произошел новый порыв. Ликвидировать его обещают к концу дня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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