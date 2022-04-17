В Челябинской области на железной дороге опрокинулась пожарная цистерна

На железнодорожной станции в Златоусте сошла с рельсов пожарная цистерна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, инцидент произошел сегодня, 17 апреля, в 06:06 на станции Златоуст.

При подходе грузового поезда к отметке «1944 километр» цистерна пожарного поезда полностью сошла с рельсов и опрокинулась. В момент схода она была пустой. Пострадавших в результате происшествия нет.

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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