В Челябинске начали отключать отопление

В жилых домах Челябинска начали отключать отопление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинска приняли решение начать поэтапное отключение отопления. Об этом сообщил заместитель главы города по коммунальному хозяйству Александр Астахов.

«В конце прошлой недели у нас установилась теплая температура. Поэтому с сегодняшнего дня начинаем отключать отопление», – рассказал чиновник.

Вице-мэр отдельно подчеркнул, что в социальных учреждениях отопление отключать пока не планируется. И призвал в случае отключения обращаться в обслуживающие организации либо городское управление ЖКХ для запуска отопительных систем.

Напомним, решение о завершении отопительного сезона власти принимают после того, как на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура не опускается ниже +8 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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