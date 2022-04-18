Еще на двух доменных печах «Магнитки» установят системы пылеподавления

На ММК продолжается реализация проектов, снижающих негативное воздействие на окружающую среду.

Один из них – установка систем пылеподавления на участках, где в результате технологического процесса происходит большой выброс пыли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в настоящее время в эксплуатации находятся пятнадцать установок пылеподавления: восемь – в цехе подготовки аглошихты, где расположены самые большие площади складирования привозного сырья, четыре – в углеподготовительном цехе коксохимического производства, где имеется открытый склад угля, по одной установке в листопрокатных цехах №4 и №10 и одна – на бункерной эстакаде десятой доменной печи. Благодаря внедрению системы пылеподавления выбросы пыли на бункерной эстакаде десятой доменной печи сократились на 84 процента.

Доменный цех относится к числу основных производств ММК. С выплавки чугуна начинается весь металлургический цикл. Одно из главных технологических требований к работе доменной печи – непрерывная подача шихтовых материалов. Для этого вдоль печей на высоте около десяти метров расположена бункерная эстакада, куда поступают хопперы, груженные агломератом, окатышами, кварцитом, коксом и рудой. В смену через этот участок проходит около двадцати составов, в каждом не менее двадцати вагонов. Электрифицированные железнодорожные пути, по которым прибывают хопперы, расположены по верху эстакады, бункера для сырья – внизу. При разгрузке вагона происходит мощный пылевой выброс – вредный и для людей, и для экологии.

«Около года назад мы установили на бункерной эстакаде десятой доменной печи систему пылеподавления, так что уже можно говорить о первых результатах этого новшества, – рассказывает старший машинист участка загрузки доменного цеха Павел Котенёв. – Система подтвердила свою эффективность, в том числе в зимний период. После запуска ее в эксплуатацию потребовалось некоторое время для адаптации оборудования, подбора оптимального режима работы, подготовки персонала. Установка работает по принципу распыления микроскопических капель воды, которые осаживают частицы пыли, находящиеся в воздухе».

Для того чтобы уменьшить пылевыделение, но при этом не слишком увлажнить сырье, что вредно для домны, специалистам цеха пришлось не только высчитать оптимальное время работы установки и настроить дисперсность водяной взвеси, но и определить необходимое количество форсунок – 48, по 24 с каждой стороны.

«В результате выстроилась следующая система: бункеровщик ставит вагон над бункером, включает систему пылеподавления и производит выгрузку, – поясняет Павел Котенёв. – Время работы установки отстроено так, что оно перекрывает время разгрузки хоппера. Это позволяет собрать всю пыль и при этом не залить сырье. То есть включается она принудительно, а выключается автоматически».

Первой систему пылеподавления опробовала десятая домна, на очереди – первая и вторая печи.

Общая протяженность бункерной эстакады доменного цеха – чуть более километра, на каждую из восьми действующих печей приходится метров сто, то есть в скором времени система пылеподавления перекроет не менее трехсот метров эстакады, что, по мнению руководства цеха, значительно снизит количество пыли и улучшит экологическую обстановку.

«Работу системы пылеподавления оценивали специалисты лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК», – отмечает Павел Котенёв. – Они производили замеры, которые показали, что выделение пыли при разгрузке сырья, снизилось на 84 процента».

Установка системы пылеподавления еще на двух доменных печах станет весомым шагом по снижению выбросов загрязняющих веществ как на производственной площадке ММК, так и в Магнитогорске в целом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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