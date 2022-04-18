На Зигальге распустились первые цветы

В южноуральском национальном парке распустились подснежники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка, в «Зигальге» начался сезон ветрениц – первые цветы распустились незадолго до Дня подснежника.

Дословно их научное название – анемоны – можно перевести как «дочь ветров». Возможно потому, что при малейшем дуновении нежные лепестки начинают трепетать.

В национальном парке встречается несколько видов ветрениц, и самая редкая из них – уральская, занесенная в Международную, российскую и региональную Красные книги. Так что лучшее, что можно сделать – это любоваться красотой первоцветов и ни в коем случае не рвать их.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»