Житель Златоуста отправится в колонию за изнасилование девятилетней дочери друзей

Педофил из Златоуста приговорен к 17 годам лишения свободы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал 43-летнего местного жителя виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и незаконном лишении свободы.

В суде установлено, что в октябре 2021 года южноуралец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил в подъезде 9-летнюю дочь своих друзей, насильно затащил в свою квартиру, несколько раз ударил кулаками по голове и телу, сдавил шею и совершил насильственные действия сексуального характера.

После этого, зная, что девочку ищут родственники, затолкал ее в диван, а спустя некоторое время завернул в матрац, который поместил внутрь дивана. В таком виде ее и нашли обеспокоенные родственники.

Суд приговорил златоустовца к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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