Дело об убийстве 12 лет назад замдиректора парка «Зюраткуль» передали в суд

Двое южноуральцев предстанут перед судом за убийство заместителя директора национального парка «Зюраткуль» и другие преступления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей региона. Они обвиняются в совершении убийства, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего, а также причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия обвиняемые в июле 2010 года на территории национального парка «Зюраткуль» в Саткинском районе мужчины расправились с заместителем директора парка по экологическому просвещению Сергеем Завьяловым. Причинами убийства они назвали личную неприязнь и месть за выполнение им своей работы. Тело южноуральца спрятали в пещере, расположенной вблизи поселка Алексеевка.

Кроме того, в августе 2019 года один из обвиняемых в убийстве замдиректора «Зюраткуля», находясь во дворе дома в Сатке, жестоко избил своего знакомого. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице.

Другой обвиняемый в октябре 2010 года около дома по улице Природы в Сатке на глазах маленького ребенка деревянной палкой с гвоздем насмерть забил собаку. От увиденного у свидетеля жестокой расправы произошло психическое расстройство, отнесенное экспертами к категории тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело будет направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»