Власти Южного Урала запретили митинги в парке Гагарина и у ДК Колющенко

В Челябинске вдвое сократили число «гайд-парков».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал на минувшей неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Согласно документу, из перечня специально отведенных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений мест исключили летнюю сцену в челябинском ЦПКиО имени Гагарина и площадку в сквере у ДК Колющенко.

До этого в Челябинске было четыре «гайд-парка». Теперь свободно собираться для обсуждения общественно значимых вопросов челябинцы смогут лишь у памятника Ленину на Алом поле и в районе танцевальной веранды парка «Металлург» имени Тищенко.

Напомним, перечень был утвержден в декабре 2012 года.

С началом пандемии COVID-19 власти ввели временный запрет на проведение митингов и массовых мероприятий. Позднее исключение сделали для акций, инициируемых органами государственной и муниципальной власти. В конце марта этого года ограничения сняли полностью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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