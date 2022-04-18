На спортплощадке колледжа в Златоусте ворота упали на подростка

В Челябинской области футбольные ворота рухнули на подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 16 апреля в больницу Златоуста доставили 16-летнего подростка с травмой головы. Позднее юношу перевели в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

По данному факту проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, подросток получил травмы во время игры в футбол на территории одного из колледжей, при падении на него футбольных ворот.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»