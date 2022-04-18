На Южном Урале ввели новую выплату на детей. Получат ее не все

С апреля детям из малоимущих семей начнут выплачивать новое пособие.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, сегодня, 18 апреля, на внеочередном заседании регионального парламента депутаты приняли закон о ежемесячной денежной выплате на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет.

Проект закона разработан в рамках реализации указа Президента России «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей».

С апреля 2022 года семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (11 тысяч 887 рублей), получат право на получение ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе. На сегодняшний день величина прожиточного минимума для детей в Челябинской области составляет 12 тысяч 444 рубля.

В случае, если доход семьи даже учетом новой ежемесячной выплаты не превысит величину прожиточного минимума на душу населения, размер пособия увеличат до 75 процентов величины прожиточного минимума для детей. Если и этого окажется недостаточно, выплата составит 100% «детского» минимума.

Ежемесячная выплата будет начисляться Пенсионным фондом Российской Федерации.

По предварительным подсчетам новое пособие смогут получить 133 тысяч детей. На эти цели запланировано около 13 миллиардов рублей, из них 2,8 миллиарда рублей будет выделено из областного бюджета, остальные – из федерального.

Челябинск, Виктор Елисеев

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