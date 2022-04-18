Инспектор ДПС отобрал у челябинки автомобиль

В Челябинской области инспектору ДПС предъявили обвинение в совершении грабежа.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, преступление полицейский совершил в апреле нынешнего года.

По данным следствия, сотрудник МВД предложил челябинке купить у нее автомобиль «Ниссан» стоимостью 900 тысяч рублей. Но на встречу с владелицей машины пришел без денег. Вместо того, чтобы рассчитаться с горожанкой, он скрылся на чужом авто. Через некоторое время мужчина бросил автомобиль около одного из домов, испугавшись ответственности.

Преступление было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в настоящее время полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей. «В случае подтверждения вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководителя привлекуь к строгой дисциплинарной ответственности», – заявили представители силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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