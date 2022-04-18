В Челябинске ювелир похищал у клиентов драгоценности

Житель Челябинска подозревается в похищении у клиентов ювелирных изделий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, следствием отдела полиции «Центральный» расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам мошенничества в отношении ранее не судимого 35-летнего местного жителя.

Мужчина работал в ювелирной мастерской, расположенной на улице Худякова. Челябинцы обращались к нему, заказывая отремонтировать или изготовить ювелирные изделия. Он принимал золотые украшения заказчиков в работу, но обратно их не отдавал, новые изделия также не изготавливал, постоянно оттягивая время и обещая со дня на день завершить работу или ремонт. Таким образом он похитил украшения у 12 горожан. Сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей. Кроме того, некоторые из них отдали ювелиру авансы за работу на сумму около 30 тысяч рублей, которые он также не вернул.

В настоящее время полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности ювелира-мошенника.

Злоумышленнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»