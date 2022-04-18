Неадекватный копейчанин устроил забег в стиле ню по припаркованным авто

Полиция задержала жителя Копейска, прыгавшего голышом по припаркованным машинам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные рядом с женской консультацией Копейска. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили запись в социальных сетях.

Начинается видео изображением совершенно голого мужчины, стоящего на одном из припаркованных автомобилей с железным прутом в руках. К тому моменту копейчане уже сообщили о происшествии в полицию.

Однако прибытие стражей порядка не охладило пыл неадеквата. Мужчина начал отмахиваться от полицейских железякой. Через какое-то время он спрыгнул с машины и бросился на утек. Полицейские кинулись за ним. Убегая, горожанин запрыгнул еще на одно авто. Лишь когда он покинул и это свое убежище, стражам порядка удалось его поймать.

После этого его отвезли в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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