«Магнитка» стартовала с поражения в финале Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» проиграл ЦСКА у себя дома первый матч финала Кубка Гагарина – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период матча прошел в обоюдной борьбе, но счет не смогла открыть ни одна из команд.

На 24-й минуте хоккеисты ЦСКА перехватили шайбу на синей линии. Слепышев, пройдя по левому флангу, отдал пас по центру. Сергей Андронов бросил в нижний угол – Василий Кошечкин щитком отбил шайбу, но Сергей был тут как тут и отправил ее в ворота «Металлурга» – 1:0 в пользу гостей.

Не прошло и трех минут, как Никита Нестеров удвоил преимущество армейцев. Но на 32-й минуте хозяева сократили отставание. Брендан Лайпсик бросил с правого фланга, голкипер ЦСКА отразил удар, однако подоспевший Максим Карпов добил шайбу в ворота – 1:2, и при этом счете команды отправились на второй перерыв.

В заключительной двадцатиминутке все попытки «Магнитки» сравнять счет не увенчались успехом. На 58-й минуте Василий Кошечкин покинул ворота, уступив место шестому полевому игроку. Этим воспользовались гости: Сергей Плотников поразил пустые ворота – 3:1 в пользу ЦСКА, и магнитогорцы уступают в первом домашнем матче финала Кубка Гагарина.

Следующая встреча пройдет в Магнитогорске 20 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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