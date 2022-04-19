Челябинцев предупредили о росте кибер-мошенничества

Мэрия предупредила челябинцев о росте кибер-мошенничества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, правоохранители обратились к южноуральцам с просьбой быть бдительными и соблюдать базовые правила безопасности при использовании мобильной связи и ресурсов сети Интернет.

«За 2021 год в Челябинской области было зарегистрировано 65 тысяч 299 преступлений, из них каждое шестое было совершено с помощью информационно-коммуникационных технологий. Только за прошлый год южноуральцы отдали кибер-мошенникам более 1 миллиарда рублей», – рассказали представители городских властей.

Челябинцам напомнили об основных видах мошенничества в сети Интернет и с помощью сотовой связи.

Самым распространенным способом обмана является мошенничество с банковскими картами. Например, на мобильный телефон абонента поступает звонок, либо приходит сообщение о том, что его банковская карта заблокирована, и ему предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации. Когда владелец карты звонит по указанному в SMS телефону, ему сообщают о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят сообщить данные карты. Получив реквизиты пластиковой карты, злоумышленники переводят средства на номер своего телефона.

Продолжают аферисты использовать схему тревожного звонка. Злоумышленник, используя мобильный телефон, может представиться родственником или знакомым, и взволнованным голосом сообщить, например:

«Ваш сын попал в аварию...»

«Мама/папа у меня проблемы, срочно нужны деньги...»

«Это из банка/соцзащиты...» и прочее.

Далее собеседник просит передать или перечислить определенную сумму для решения вопроса с правоохранительными органами. И только спустя некоторое время адресат узнает, что с его родственником все в порядке. Однако к этому моменту деньги уже оказались в руках мошенников.

Помимо звонка, мошенники могут использовать SMS-сообщения – на сотовый телефон приходит сообщение с ложной информацией:

«Мама, кинь мне на этот номер денег, потом все объясню»

«Ваша карта заблокирована подробности по тел...»

«С вашего счета списано 5000 рублей, подробности по тел...»

При попытке позвонить родственнику, попавшему в беду, телефон оказывается недоступен. Взволнованный гражданин, чтобы выручить близкого человека, переводит деньги на счет мошенников.

Кроме того, аферист может воспользоваться объявлением, размещенны м «объектом охоты» в сети Интернет (на сайте Avito) для получения данных карты и привязке ее к своему мобильному телефон. Как правило, в таком случае беседа начинается словами:

«Я по вашему объявлению на Авито (о продаже, о сдач,е в аренду), сообщите мне данные с вашей карты и код на обратной стороне я вам отправлю деньги...»;

«Я хочу отправить деньги вам на карту за товар на Авито (предоплату за аренду), у вас карта привязана к мобильному банку, если нет – идите к банкомат,у я вас проинструктирую, как подключить мобильный банк».

Также мошенники используют вредоносные ссылки через мессенджеры, предваряя их фразами:

«Здесь наши с тобой фото http:\...»

«Ваш акакунт, страница «ВКонтате» взломаны, пройдите регистрацию http:...»

«Вы выиграли автомобиль, подробности http:...»

«Установите антивирус, чтобы избежать утери важных данных с телефона http:...»

«Я по вашему объявлению, согласны ли на обмен на это http:\foto3.inc...»

Могут оказаться небезопасными и покупки в онлайн-магазинах и социальных сетях.

«Развитие данных видов мошенничества обусловлено человеческими факторами, такими как желание сэкономить, отсутствие близко расположенных магазинов с таким товаром, полное отсутствие предложений на рынке. Основными приобретаемыми товарами являются предметы роскоши: дорогая цифровая техника, автомобили, шубы, брендовые вещи. Вещи продаются с 30-50% выгодой. Как правило, присланный товар оказывается подделкой, неисправным, либо не удовлетворяющим запросам покупателя. Не стоит приобретать товары в интернет-магазинах, позиционирующих себя как российские, но имеющие сайты в доменных зонах .com, .org, .biz, .net, .info, .tv, .mobi», – советуют в мэрии.

При покупках в социальных сетях у ненадежных продавцов есть риск потерять деньги и не получить товар. В этом случае мошенники просят произвести полную оплату товара, после чего обещают доставить оплаченный товар. Однако после оплаты покупатель товар не получает, а «продавец» перестает выходить на связь.

Распространено также мошенничество посредством фишинговых сайтов и сайтов-подделок. Такая схема предполагает, что жертва посчитает сайт знакомым и приобретет на нем товар, услугу, либо укажет данные своей банковской карты.

Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется соблюдать необходимые меры безопасности:

– Не отдавайте деньги незнакомым людям. Если вам звонят от имени члена семьи или другого родственника и просят деньги для решения различных проблем, незамедлительно звоните своим родственникам, чтобы проверить информацию и узнать, все ли у них в порядке. Мошенники используют психологическое давление, однако не следует поддаваться панике.

– Не сообщайте никому свои персональные данные. Особенно не передавайте информацию, расположенную на обратной стороне вашей банковской карты. Не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных людей, полученных посредством телефонного звонка, SMS или ММS, «от сотрудников банка», и если они требуют произвести манипуляции с банковской картой. Не говорите незнакомцам свои ФИО, реквизиты паспорта и другие личные данные. Прежде, чем совершать требуемые действия, перезвоните в свой банк по номеру, указанному на обратной стороне пластиковой карты. Помните, что сотрудники банка никогда не требуют назвать ПИН-код или CVV/CVC номер на обороте карты.

– При смене телефонного номера не забывайте отключать привязанные к нему банковские системы, так как спустя некоторое время этот номер может быть выдан другому клиенту, который, сам того не желая, получит возможность управлять вашими денежными средствами.

– Покупая товары в сети Интернет, необходимо обратить внимание на данные продавца. Если продавец указал минимум информации о себе и оставил только адрес электронной почты, возможно, что это мошенник. Стоит найти отзывы о продавце и качестве его услуг, желательно с фотографиями. Лучше выбирать продавца, с которым можно встретиться лично и проверить товар. Слишком низкая цена товара должна вас насторожить.

– Лучше пользоваться отдельной виртуальной картой для покупок в Интеренете, пополнять ее лучше разово – только при совершении оплаты.

Сотрудники полиции призывают челябинцев к бдительности и просят предупредить своих пожилых родственников. Обо всех фактах мошеннических действий нужно незамедлительно сообщать в полицию. Прием заявлений от граждан осуществляется круглосуточно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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