Экоактивисты заявили об обмелении Шершней и реки Миасс в Челябинске

Челябинцы обеспокоены обмелением водоемов города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Шершневское водохранилище ушло на 15 метров от прошлогодней береговой линии. Об этом рассказала известная экоактивистка Надежда Вертяховская.

Обеспокоила челябинку и прогулка по городскому бору. «Прошли по другой части городского бора, в том числе вдоль реки Миасс, – рассказала она. – Еще две недели назад катались здесь на лыжах. Бор практически сухой. Все русла ручейков, стекающих в реку Миасс, и которые в прошлом году бурлили, пересохли. Была ли в них вода? Вдоль детской железной дороги все лога практически без воды. Поговорила с ребятами, проплывающими на лодке-байдарке. Плывут от Благодатово. Говорят, что местами глубина реки сантиметров десять».

Экоактивистка не исключает, что Челябинскую агломерацию в этом году ждут серьезные проблемы с водой. «Прошлись по руслу Чикинки, дошли до Шершней и места впадения Чикинки в водохранилище. По сравнению с предыдущими годами Чикинка не разливается, запруда не заполнена, а уровень в Шершнях заметно опустился», – отметила челябинка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»