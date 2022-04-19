В челябинском интернате изнасиловали 12-летнюю школьницу

В Челябинске расследуют обстоятельства надругательства над несовершеннолетней девочкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам насильственных действий сексуального характера. Эту информацию подтвердили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

С заявлением об изнасиловании 12-летней девочки сообщила ее мать. Ребенок учится в школе-интернате. Обычно родители привозят детей в образовательное учреждение в понедельник и забирают в пятницу, но некоторые школьники остаются и на выходные.

Известно, что в одну из ночей в начале апреля школьница пошла в туалет. По дороге на нее напали четверо подростков 13, 14 и 15 лет. Все нападавшие известны. Троим из них придется пройти судебно-психиатрическую экспертизу, самый младший не достиг возраста уголовного преследования.

В школе-интернате проводится внутренняя проверка. После произошедшего администрация учреждения усилила меры контроля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»