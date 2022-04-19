Челябинец, избивший маленького ребенка на остановке, заплатит 165 тысяч рублей в качестве компенсации

Суд взыскал с челябинца, избившего пятилетнего ребенка, компенсацию морального вреда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинским районным судом Челябинска рассмотрено гражданское дело по иску местной жительницы в интересах ее шестилетнего сына о компенсации морального вреда.

Напомним, инцидент произошел 17 мая 2021 года на остановке общественного транспорта «Дом одежды». Тогда пожилой горожанин без всякой причины набросился на маленького мальчика и избил его, действуя, как установил суд, из хулиганских побуждений.

За совершение преступления районный суд приговорил его к 10 месяцам исправительных работ. Челябинским областным судом по представлению прокурора наказание ужесточено до 12 месяцев исправительных работ, в качестве отягчающих вину обстоятельств учтено совершение преступления в состоянии опьянения.

В рамках уголовного дела проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что ребенку причинен легкий вред здоровью. Кроме того, согласно медицинским документам, мальчику около года оказывают психологическую помощь, ребенок после пережитого стал бояться мужчин.

Ответчик с заявленными исковыми требованиями не согласился, заявив, что сумма компенсации чрезвычайно завышена.

Прокуратурой исковые требования истца были поддержаны.

Суд удовлетворил исковые требования о компенсации морального вреда на сумму 165 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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