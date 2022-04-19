В Челябинской области вынесли приговор коммерсанту, оставившему РЖД без миллиона рублей

В Челябинской области один из руководителей коммерческой организации осужден за причинение имущественного ущерба ОАО «РЖД».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО, Карабашский городской суд признал 33-летнего жителя Екатеринбурга виновным в причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения.

Суд установил, что с ноября 2017 по май 2019 года мужчина, работая директором по логистике коммерческой фирмы, занижал размер тарифа за абразивный порошок, который его компания отгружала покупателям железнодорожным транспортом. Чтобы уменьшить плату, причитающуюся ОАО «РЖД», он указывал в документах, что груз является обычным строительным песком. В результате перевозчик недополучил более 1 миллиона рублей провозной платы.

Суд приговорил екатеринбуржца к двух годам лишения свободы условно.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск ОАО «РЖД» – с мужчины в полном размере взыскана сумма причиненного имущественного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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