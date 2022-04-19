Челябинцы требуют вернуть тепло в квартиры

Жителей Челябинска возмутило ранее завершение отопительного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы завалили областные власти жалобами на действия мэрии, объявившей в понедельник, 18 апреля, о завершении отопительного сезона.

Напомним, об этом решении сообщил вчера вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. По словам чиновника, в городе в течение пяти дней подряд отмечалась среднесуточная температура выше +8 градусов, что и позволило приступить к отключению отопления.

Однако такая позиция возмутила горожан, многие из которых оказались не готовы к слишком раннему, по их мнению, окончанию отопительного сезона. Об этом они заявили в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Где тепло в квартирах, вы что там у себя в мэрии – с дуба рухнули, отключать отопление в середине апреля», – не стесняются в выражениях южноуральцы.

«Помогите вернуть тепло в квартиры, – вторят горожане. – Оплачиваем по май месяц включительно услугу «отопление», почему для создания комфортной температуры, я сейчас должна использовать обогреватель и переплачивать еще и за электроэнергию?"

Многие из челябинцев указывают на грядущее похолодание. Да и минувшие выходные отнюдь не баловали теплом, замечают они. «Прошу подключить отопление обратно. На улице холод, в воскресенье ветер был, вчера пасмурно, сегодня и завтра – дожди, потом минусовая температура. У людей дети, сейчас опять начнут болеть, только начали отходить от болезней, и тут вы отключаете отопление. Придется включать обогреватели и платить за отопление, что за бред, я хочу получать услугу, за которую оплачиваю! И жить в тепле!" – возмущается одна из жительниц города.

В мэрии на все возражения горожан дают один ответ. «Отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия. Согласно информации Гидрометеоцентра, за период с 11 по 16 апреля среднесуточная температура превышала + 8 градусов, в связи с чем было издано распоряжение администрации города Челябинска об окончании отопительного периода. Отключение будет производиться поэтапно. По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в Управление жилищно-коммунального хозяйства», – комментируют представители городских властей.

Но ответ этот южноуральцев не удовлетворяет. «Почему администрация города Челябинска игнорирует понижение температуры на ближайшие 2 недели и прикрывается пятью днями? – возмущаются они. – Уже много жалоб в группе, и всем один ответ. А комментарии по поводу похолодания игнорируются. Где написано, что нужно в срочном порядке отключить? С подключениями тянут неделями, а отключили за несколько часов».

«А если зимой будет температура +8 пять дней – тоже отключите?" – иронизируют горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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