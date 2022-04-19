Власти Южного Урала назвали причины масляных пятен на озере Калды

Региональные чиновники назвали причину загрязнения озера в Кунашакском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, причиной загрязнения озера Калды стало ДТП, произошедшее зимой во время вырубки льда.

В конце прошлой недели жители села Сары Кунашакского района были обеспокоены появлением пленки с масляными пятнами на водной глади озера Калды, а также присутствием сильного запаха керосина.

«По словам главы Саринского поселения Ильсёяр Шагеевой, о ситуации на озере Калды стало известно вечером в четверг, 14 апреля. Причиной загрязнения является ДТП, произошедшее зимой во время вырубки льда. Все работы по устранению масляных пятен начались уже 15 апреля с утра. С озера откачано восемь цистерн жидкости, ситуация находится под контролем. На сегодняшний день планируется очистка береговой зоны путем вывоза загрязненного участка», – рассказали в минэкологии.

Специалисты отдела регионального государственного экологического надзора министерства экологии Челябинской области, выехав на место, подтвердили наличие на прибрежной территории промасленного участка, который и стал причиной появления пленки с масляными пятнами на водной глади озера вблизи берега. Информация направлена в администрацию Кунашакского района для оперативного реагирования и принятия соответствующих мер по устранению возникшей ситуации, уточнили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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