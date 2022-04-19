Большинство россиян не готовы брать кредиты в ближайшее время

Подавляющее большинство жителей России не намерены брать кредит в ближайшие месяцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие месяцы россияне хотели бы взять кредит на крупные покупки (бытовая техника, электроника, мебель), строительство или ремонт, а также на приобретение автомобиля. Об этом пишет телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на результаты опроса НАФИ.

При этом большинство не планируют брать кредит в ближайшие два-три месяца. Такую возможность рассматривают лишь 8% респондентов.

Исследование показало, что кредитное бремя меньше всего пугает молодежь в возрасте: а намерении занять у банка заявили 12% участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет. Меньше всего готовы кредитоваться россияне 55 лет и старше (6%).

Мужчины почти вдвое чаще женщин подумывают о займе (10% против 6% соответственно).

Кстати, что 61% россиян признались, что ни разу не проверяли свою кредитную историю, а 41% – даже не знают, что это такое.

Челябинск, Виктор Елисеев

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