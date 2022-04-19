В Челябинске участкового будут судить за продажу персональных данных

Челябинский полицейский наладил торговлю персональными данными из базы МВД.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении участкового уполномоченного одного из районных отделов полиции областного центра, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, сотрудник полиции разместил в Интернете объявление о предоставлении персональных данных челябинцев из базы МВД. Желающие воспользоваться услугами предприимчивого участкового нашлись быстро. Получив деньги, полицейский передал заинтересованным лицам персональные данные нескольких челябинцев.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Собранные материалы направлены для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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