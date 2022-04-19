Южный Урал попал в число аутсайдеров нацпроектов «Образование» и «Демография»

Вице-премьер России Татьяна Голикова раскритиковала власти Челябинской области за провал национальных проектов «Образование» и «Демография».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», как минимум 17 губернаторов проваливают национальные проекты «Образование» и «Демография». Об этом сообщил телеграм-канал «Майский указ», публикуя выдержки из итогового документа совещания, проведенного под председательством вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой.

Так, в разделе «О ходе строительства объектов дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций» отмечено отсутствие кассового освоения по инфраструктурным мероприятиям национальных проектов «Образование» и «Демография» в Астраханской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Костромской, Мурманской, Омской, Псковской, Смоленской, Томской, Челябинской областях, Алтайском, Забайкальском, Хабаровском краях, Тыве и Чувашии.

«Вице-премьер настойчиво призвала руководителей субъектов РФ взять под личный контроль выполнение обязательств по строительству в 2022 году всех школ и детсадов, которые предусмотрены в межбюджетных соглашениях с Минпросвещения. А если губернаторы продолжат не справляться, то министр Сергей Кравцов будет вынужден переориентировать средства, и не факт, что в пользу системы образования», – пишут авторы канала.

Параллельно Минстрою поручено совместно с Минфином проанализировать риски удорожания стоимости работ по капитальному ремонту общеобразовательных заведений и проработать возможность использования средств федерального бюджета, высвобождаемых в результате торгов, в рамках реализации региональных программ по модернизации школьных систем образования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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