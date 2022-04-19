Челябинскую область накроют снег и заморозки

На Южном Урале похолодает до -7 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на среду, 20 апреля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди, в северной половине области до умеренных, в горах до сильных, местами туманы.

Дожди продолжатся и днем. Температура ночью +2, +7 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов выше нуля, на севере – до +9, +14 градусов.

В ночь на четверг, 21 апреля, осадки продолжатся в виде дождя и мокрого снега. И лишь к утру прекратятся. Температура ночью снизится до +1, +6, днем потеплеет до 6-11 градусов выше нуля, на юге – до +16.

Пятница, 22 апреля, пройдет преимущественно без осадков. Однако похолодание продолжится, и ночью столбик термометра опустится до 2-7 градусов ниже нуля, на юге – до +3 градусов. Днем синоптики обещают всего 6-11 градусов выше нуля.

В Челябинске 20 и в ночь на 21 апреля ожидается дождь, далее – без существенных осадков. Температура в среду ночью +3, +5, днем +9, +11 градусов по Цельсию. В четверг, 21 апреля, синоптики обещают 1-3 градуса выше нуля ночью и +7, +9 градусов днем. В пятницу ночью столбик термометр опустится к 2-4 градусам ниже нуля. Днем потеплеет незначительно – до +6, +8 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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