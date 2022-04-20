На Таганае поспешило распуститься дерево-«хамелеон»

На Таганае ольха зацвела с опережением графика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в этом году сережки на дереве появились всего на два дня раньше среднемноголетнего срока. Позднее всего ольха зацветала в 2010-м, тогда это случилось лишь 30 апреля.

Ольху называют дерево-«хамелеон» за способность менять окраску на срезе от красновато-оранжевой до коричневой, а затем – темно-фиолетовой.

Желтые «украшения» на мужском дереве более заметны, чем скромные зеленые колоски на женском. К осени в них созреют плоды – маленькие орешки, окруженные узкими крылышками. К этому времени они словно деревенеют и становятся похожи на шишки хвойных деревьев.

Клубеньковые наросты на корнях ольхи содержат микроорганизмы, способные усваивать азот из воздуха и обогащать им почву. На Таганае эти деревья образуют так называемые снытевые и таволговые сероольшаники на заболоченных опушках, болотах, у берегов рек, забираясь даже в лесотундровый подгольцовый пояс гор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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